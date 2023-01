La crisi demografica nel Sud del mondo è una minaccia per l’economia globale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tra i podcast originali di una delle maggiori piattaforme di audio streaming delha avuto meritatamente successo uno dedicato a Mumbai, la megalopoli indiana in rapido sviluppo. Parla della sua variegata popolazione, delle disuguaglianze, spazia dalla cucina all’ambiente e si focalizza sul pericolo che a causa del cambiamento climatico una sua parte finisca sott’acqua entro il 2050. Tra le previsioni piuttosto fosche che vengono fatte sul futuro della città vi è anche quella che sarà imposto un disincentivo alla generazione di più di due figli, per combattere la sovrappopolazione. Ebbene, i dati indiani ci dicono, invece, che a Mumbai oggi il tasso di fertilità, ovvero il numero di figli per donna fertile, è di 1,5. Non è un’eccezione, a Delhi è di 1,6, a Calcutta addirittura di 1,2. Per capirci, in Italia, dove quasi nessuno contesta la presenza di una ...