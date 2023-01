La crisi del ceto medio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Inflazione e prezzi fuori controllo, difficoltà anche per i consumi essenziali, miglioramenti economici azzerati. La classe che per decenni è stata il «motore» del paese è impoverita come mai prima. E deve fare i conti con una sofferenza sociale sempre più diffusa. Improvviso è arrivato il gelo. La coperta è troppo corta. Per la prima volta in oltre mezzo secolo il rapporto Censis fotografa un’Italia senza speranza. È, purtroppo, il tempo del «mesto». Scrive Giuseppe De Rita: «I meccanismi proiettivi, che spingevano le persone a fare sacrifici per essere migliori, adesso risultano inceppati e la società indulge alla malinconia». Si allungano le file davanti alle mense caritatevoli. A Milano, in corso Concordia, in viale Toscana, al Refettorio Ambrosiano c’è una folla attonita e indigente. Vengono serviti circa 7 mila pasti tra pranzo e cena, il 20 per cento in ...