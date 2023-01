La Corea del Nord ha ordinato un lockdown nella capitale Pyongyang per via di una malattia respiratoria non specificata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladelha imposto undi cinque giorniper via di una non meglioche si starebbe diffondendo tra la popolazione. Lo ha scritto NK News, sito statunitense molto affidabile specializzato nell’analisi

CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più ABBONAMENTO Inizia l'anno all'insegnarisparmio: - 25% con in regalo l'Agenda...Covid eNord, cosa sta succedendo I residenti sono tenuti a rimanere nelle loro case fino a tutta domenica e devono sottoporsi a controlli di temperatura più volte al giorno, secondo l'...

Covid, la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang TGCOM

Corea del Nord, tempesta invernale: allerta per crollo temperature TGCOM

Corea del Sud, la baraccopoli di Guryong, slum-simbolo delle disuguaglianze, va in fiamme: 60 "case" distrutt… la Repubblica

I cinque russi scappati dalla leva che vivono da mesi in un aeroporto in Corea del Sud Il Post

PYONGYANG. Le autorità nordcoreane hanno deciso di mettere in lockdown per 5 giorni la città Pyongyang, a causa di un aumento di casi di "problemi respiratori non specificati". La nota del governo non ...Gli Stati Uniti potrebbero nominare un inviato speciale esclusivamente dedicato alle questioni riguardanti la Corea del Nord nel caso Pyongyang ...