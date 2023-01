La Corea del Nord annuncia il suo lockdown

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A causa dell'aumento dei casi di una «malattia respiratoria non specificata», le autorità della capitalena hanno ordinato undi cinque giorni. Lo ha riferito NK News con sede a Seul, citando un avviso del governo. Ieri lo stesso media riferiva di persone, informate della chiusura imminente, intente a fare scorta di merci, come temendo che possa prolungarsi oltre il periodo indicato. I residenti sono tenuti a rimanere nelle loro case fino a tutta domenica e devono sottoporsi a controlli di temperatura più volte al giorno, secondo l'avviso di cui Nk è giunta a conoscenza. Ladelaveva dichiarato lo scorso agosto di aver completamente estirpato il Covid-19 dal suo territorio, un'affermazione che gli esperti giudicano «altamente non plausibile».