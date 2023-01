La confessione hot a Uomini e Donne | “Bendo il mio uomo e gli faccio…”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La puntata didi oggi, mercoledì 25 gennaio, è stata all’insegna di discussioni, numerosi colpi di scena e confessioni piccanti. Nello specifico, durante la sfilata è giunto il momento di Roberta che ha confessato il suo segreto, ovvero quello di bendare il suoe fargli provare emozioni uniche. Poi, fasciata in un abito scuro che viene bocciato da Anahi, ha mostrato tutta la sua sensualità compiendo un gesto che non è stato molto gradito. Difatti, la dama ha chiamato sul palco Riccardo Guarnieri, ma, a quel punto, Gianni Sperti ha bocciato la sua scelta riferendole: “Quello che hai fatto oggi è stato sbagliato. Hai preso Riccardo, potevi prendere una persona qualsiasi“. A quel punto, Gloria – per certi versi infastidita – le ha domandato se avesse intenzione di riprovare con Riccardo, ma la dama ha replicato con ...