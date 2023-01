La città più accogliente al mondo nel 2023 è italiana | la classifica

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Così come per Matera lo scorso anno, il primo posto per lapiùdelnelva di nuovo all’Italia. Secondo ladell’undicesima edizione dei Traveller Review Award di Booking.com, la località turistica più apprezzata del pianeta è Polignano a Mare, splendida e suggestiva cittadina a picco sul mare barese. 13 Vi raccomandiamo... Da Matera ad Alberobello, 12 magiche immagini del Sud sotto la neve Moltedel sud si sono svegliate sotto la neve. Sui social è iniziata la gara allo scatto più bello, da Matera ad Alberobello. La località pugliese, inoltre, è l’unicaall’interno di in una top ten ...