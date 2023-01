La Borsa vola | quali sono le azioni che performeranno meglio?

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Come abbiamo piacevolmente tutti notato lasta andando al rialzo e la domanda che ogni arguto investitore si chiede èsaranno lesu cui puntare e chenel prossimo auspicabile rialzo. In questo video andremo a vedere come fare un semplicissimo ranking delledel listino italiano