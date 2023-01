Kvaratskhelia torna contro la Roma? Cosa filtra dal Napoli a Castel Volturno

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il girone d’andata di Serie A è finito, gli azzurri lo hanno chiuso con il super punteggio di 50 punti, ben 12 in più di ogni altra inseguitrice. Nel mirino adesso c’è la sfida di domenica sera tra, con Spalletti che non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole regalare ai tifosi azzurri una super partita al Maradona.i giallorossi dovrebbere in campo Khvicha, che aveva saltato la trasferta di Salerno in via precauzionale. A tal proposito, di seguito quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “ha ripreso a lavorare parzialmente insieme al resto del gruppo, che ieri mattina ha iniziato la propria settimana di allenamenti. Il georgiano ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra, e ...