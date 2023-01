Kraken e Orthrus | cosa sappiamo delle nuove varianti Covid

Dei soggetti con infezione danessuno è ricoverato, dei due soggetti conuno, anziano, è ricoverato.← Covid - 19, in Umbria i primi cinque casi di varianti: solo un paziente è ricoverato Domani scuole chiuse a Perugia e Terni. Stessa decisione in altre città umbre → ...

Orthrus spodesterà Cerberus, Kraken e le altre varianti Start Magazine

Covid, primi casi in Italia delle varianti Kraken e Orthrus. Cosa può accadere la Repubblica

Covid. Individuate in Umbria sotto varianti Kraken e Orthrus Quotidiano Sanità

Covid in Umbria, individuati i primi casi di Kraken e Orthrus PerugiaToday

Covid-19, accertata la presenza delle varianti Kraken e Orthrus in Umbria Umbria 24 News

E ora tocca alla variante del Covid nota come Orthrus (CH.1.1). Scopriamo cosa dicono gli esperti e qual è la situazione in Italia ...Orthrus is named after a mythical two-headed dog in ancient ... As the variant comes from a similar lineage to that of Kraken and Omicron, Doctor Allison Arwady, Chicago Department of Public Health ...