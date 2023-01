Karate | l’Italia a Il Cairo per la prima Premier League del 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La Nazionale Italiana diè in partenza per Il, la capitale egiziana dove andrà in scena la1 –delda venerdì 27 a domenica 29 gennaio. ll torneo principe della WKF sono iscritti oltre 400 atleti provenienti da 61 Paesi diversi. Fra questi, la Direzione Tecnica italiana ha selezionato una delegazione di 16 azzurri pronti a combattere per scalare ancor di più la classifica mondiale. Nel kata ci saranno Mattia Busato, Alessio Ghinami, Carola Casale e Terryana D’Onofrio. Nel kumite maschile, invece, Angelo Crescenzo, Luca Maresca, Ahmed El Sharaby, Matteo Fiore, Michele Martina e Matteo Avanzini. Nel kumite femminile, infine, Asia Agus, Erminia Perfetto, Veronica Brunori, Alessandra Mangiacapra, Silvia Semeraro e Clio ...