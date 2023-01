Juventus | Fagioli nuovo capitano | la speranza dell’agente

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladi Nicolòè che diventi ildelladel futuro, dopo la probabile rivoluzione estiva Laha ricevuto quindici di penalizzazione dopo il processo per le plusvalenze. Questo complica e non di poco la seconda parte di stagione dei bianconeri, che vedono sfumare l’obiettivo Champions League. A meno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Le ultime sul futuro di Weston McKennie Lo tsunami penalizzazione ha travolto la, che si è ... McKennie, Di Maria e- Calciomercato.itI bianconeri sono reduci dal pirotecnico pareggio ...... Verona - Lecce (Righelli) Salernitana - Napoli (Tretola) Fiorentina - Torino (Sorbetti) Sampdoria - Udinese (Montaldo) Monza - Sassuolo (Peduzzi) Spezia - Roma (Salis)- Atalanta (Balice) ...

D'Amico (ag. Fagioli): "Caso plusvalenze Juventus verrà punita per slealtà. Auguro a Fagioli di... Tutto Juve

Juve, Fagioli ora è un giocatore chiave: dalla possibile cessione estiva al piano di Allegri ilBianconero

Juventus, l'agente di Fagioli: "Mi auguro possa diventare il capitano dei bianconeri" TUTTO mercato WEB

Juve, Fagioli punto fermo per il futuro: sempre rifiutate le offerte per il prestito Tutto Juve

McKennie avrebbe dato il suo ok totale al potenziale trasferimento dalla Juventus al Leeds. Attesa la conferma della società bianconera ...Continua il pressing della Juventus per Emil Holm: i bianconeri valutano lo svedese in ottica della prossima stagione ...