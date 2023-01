Juventus e Roma battono in rimonta Pomigliano e Parma | pareggio tra Inter e Como

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I posticipi della 14ª giornata di Serie A Tim si chiudono con le vittorie die con il pareggio tra. Non cambia la situazione in cima alla classifica, con le capitoline in testa a 36 punti e le bianconere seconde a 31. Terza in solitaria invece, dopo questo weekend di campionato, la Fiorentina, a -3 dal secondo posto e +2 sul quarto. Nel primo dei due anticipi dell’ora di pranzo, andato in scena al “Gobbato” tra, le padrone di casa subiscono dalle prime battute il possesso bianconero, ma al 26’ Salvai perde palla a due passi dalla propria area di rigore e Ferrario con un gran tocco sotto beffa Aprile tra i pali. La reazione della Vecchia Signora è immediata e al 29’ il punteggio torna in equilibrio: cross di Beerensteyn, torre di ...