Juventus | almeno altri 15 punti di penalizzazione per la ‘manovra stipendi’ | finirebbe all’ultimo posto con la Cremonese

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladi quindiciinflitta allaper via delle plusvalenze potrebbe peggiorare ulteriormente. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i bianconeri rischierebbero un ulteriore mazzata per via della manovra stipendi. Il nuovo processo è infatti previsto tra circa un mese e potrebbe portare alladiL'articolo

...dellaormai decima a 14 punti dal quarto posto. In zona retrocessione sempre più difficile la situazione della Sampdoria e della Cremonese, mentre il Verona spera di riagguantaredue ...Stop di3 settimane per José Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta, sostituito da Merih Demiral dopo un quarto d'ora della partita di campionato in casa della, si è procurato da una ...

Juventus-Atalanta, la moviola: ai bianconeri manca almeno un rigore Tuttosport

Moviola Juve Atalanta: ai bianconeri manca almeno un rigore Juventus News 24

Tuttosport: "Alla Juve manca almeno un rigore...o due" Calcio Atalanta

Juventus, Chiné prepara una nuova stangata: 'Almeno altri 15 punti' Juventus News 24

“Juve in arrivo un’altra penalizzazione monstre. Squalifica anche per Dybala” napolipiu.com

Se non ora la prossima estate ma le strade che congiungono Vlahovic e la Juventus sembrano destinate a separarsi. La prossima destinazione del serbo ...Stop di almeno 3 settimane per José Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta, sostituito da Merih Demiral dopo un quarto d'ora della partita di campionato in casa della Juventus, si è procurato ...