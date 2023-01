Juve | l' Arsenal fa vacillare McKennie | la situazione

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) TORINO - Altro che mercato. Alla già difficile congiuntura economica, con il bilancio in rosso per oltre 238 milioni che già di per sé condizionava non poco le prospettive della sessione invernale di ...

... si è aggiunta la bufera giudiziaria con la penalizzazione in classifica che, stanti così le cose, cambia anche le prospettive stagionali e del futuro della. Non si può immaginare chissà quale ......al Leeds e fa sperare AllegriWeston McKennie è il principale indiziato per permettere alladi ..., Leeds, Newcastle e Aston Villa in particolare, tutti in prestito con diritto di riscatto ...

C'è l'Arsenal su McKennie: quanto chiede la Juve e le idee per reinvestire La Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "L'Arsenal fa vacillare McKennie e sfida il Leeds: la Juve fa cassa" TUTTO mercato WEB

Juve, l'Arsenal prepara l'offerta per McKennie: c'è già il nome del sostituto ilBianconero

Juve, rischio beffa: il Dortmund vicino a Frasneda, l'Arsenal… Calciomercato.com

Fresneda si allontana dalla Juve: l'Arsenal fa sul serio numero-diez.com

Il calciomercato di Inter e Juventus è pronto ad infiammarsi: ecco l’annuncio sulla firma ormai imminente Meno di una settimana e la sessione invernale di calciomercato andrà in archivio. Non vi sono ...Quota 50 al giro di boa: Arsenal e Napoli l'hanno raggiunta, il Barcellona può raggiungerla nella Liga. I progetti che li hanno portati fino a questo punto sono una grande novità ...