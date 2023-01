Julian Sands ancora disperso | il fratello dichiara | Nel mio cuore se n' è andato

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non si fermano le ricerche di, l'attore inglese risultafin dal 13 gennaio, quando è scomparso mentre faceva trekking sul Monte Baldy, in California. Proseguono le ricerche di, l'interprete di Camera con vista scomparso due settimane fa, per l'esattezza il 13 gennaio, mentre faceva trekking sul Monte Baldy, in California. Ieri le autorità locali hanno ritrovato un altro camminatore, anche lui scomparso nella stessa area, che è stato prontamente soccorso. Ieri, lo sceriffo della contea di San Bernardino ha annunciato in un comunicato che Jim Chung, 75 anni, è stato trovato vivo. L'uomo, originario di Los Angeles, "ha subito alcuni infortuni dovuti alle condizioni meteorologiche e un infortunio alla gamba, ma è stato in grado di uscire dai boschi con l'assistenza dei …