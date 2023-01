John Morrison | “Royal Rumble? Ho sicuramente delle faccende in sospeso”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sabato notte si terrà uno degli eventi più elettrizzanti e colmi di sorprese dell’anno:. In questi giorni diversi ex WWE hanno dato adito alle indiscrezioni su presunte o meno apparizioni a sorpresa durante i dueMatch in programma. Ultimo, ma non meno importante,, che si è detto ovviamente interessato per quest’opportunità, lasciando aperto più di uno spiraglio su una sua presenza nel leggendario gimmick match di questo weekend. “Ho diversi affari in” In una recente intervista, l’ex Intercontinental e Tag-Team Champion, citando alcuni dei riconoscimenti raggiunti in carriera, ha affermato: “Non sarebbeuna brutta idea (la partecipazione alla...

Lennon). Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in ... (Jim). Il bello di invecchiare è che non si perdono tutte le altre età che sono state. (...Se si parla di Steven Spielberg non si può non citareWilliams, compositore da record. Con la ... dopo Rachelper Mudbound e Ari Wegner per Il potere del cane. Mentre il kolossal di ...

L'obiettivo titolato di Drew McIntyre del 2023 Tuttowrestling

I Doors vendono parte del loro catalogo Radiofreccia

John Morrison: dettagli sul suo rapporto con la AEW The Shield Of Wrestling

John Morrison tornerà a lottare in MLW il prossimo 7 gennaio The Shield Of Wrestling

John Morrison lotta per il titolo AAA, con un nuovo nome (e non è ... The Shield Of Wrestling

L'acquisizione, definita «monumentale», riguarda i diritti e i marchi legati a Robby Krieger e Ray Manzarek Dopo aver fatto propri i cataloghi di Prince, James Brown, Alice in Chains, Julian Casablanc ...Julian Assange, l’australiano fondatore di Wikileaks, è stato arrestato la settimana scorsa a Londra, dopo la revoca dell'asilo da parte dell'ambasciata dell'Ecuador, dove era rifugiato dal 2012.