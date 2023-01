Jannik Sinner | dai diamanti non nasce niente…

Lehecka ha 21 anni, comeche ha due mesi e mezzo in più (16 agosto vs 8 novembre 2001). Lehecka ha avuto 8 palle break e ne ha trasformate zero.ne ha avute 26 e ne ha ...Da sottolineare c ome 26 delle 49 palle break sono frutto della battaglia lunga cinque set contro. In quella occasione il greco ha dovuto fronteggiare 26 break point, salvandone 22. ...

Tennis, ora una lunga pausa di quasi 3 settimane per Jannik Sinner. Possibile un ulteriore 'richiamo' della preparazione OA Sport

Due Jannik sono troppi: per vincere uno Slam dovrà diventare Sinner ilGiornale.it

Jannik Sinner e un brutto record nei confronti dei top 5 LiveTennis.it

Australian Open: Sinner è un mini-Lendl, non un Mini Federer. Vagnozzi-Cahill hanno vinto la scommessa. 26 breakpoint a Tsitsipas è roba da Djokovic Ubitennis

Sinner perde con Tsitsipas agli Australian Open Corriere della Sera

L’unico modo è lavorare. Jannik Sinner dovrà mettersi alle spalle nel più breve tempo possibile la delusione della sconfitta degli ottavi di finale degli Australian Open 2023 contro il greco Stefanos ...Jannik Sinner ha perso nel quarto turno del tabellone principale degli Australian Open 2023 di tennis, che si stanno disputando a Melbourne (Australia), e si è così fermato a complessivi 180 punti con ...