Jake Roberts | “Non facevo parte della Kilq…hanno sbagliato ad influenzare le scelte della compagnia”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella prima metà degli anni ’90 c’era un gruppo di lottatori che faceva il bello e il cattivo tempo nel backstage dell’allora WWF. Il quartetto era composto da Razor Ramon, Kevin Nash, Shawn Michaels ed un Triple H ancora in erba. Il gruppo, notoriamente, godeva di una influenza particolare sulla dirigenza, veicolandone spesso lenarrative che li riguardavano, e soprattutto su Vince McMahon. La Kilq (così era chiamata questa fazione) durò fino a quando, nel 1996, Ramon e Nash passarono nelle filarivale WCW, e il loro ultimo match venne concluso con un abbraccio collettivo tra i quattro sul ring che, per la prima volta, fece cadere il velo“quarta parete”. Tale evento accaduto al MSG, molto criticato allora come oggi, passò alla storia come il Madison Square Garden ...