Jabil | presidio permanente dei lavoratori | “Politica inerme”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Di fronte alle fermezza dell’azienda che non vuole in alcun modo retrocedere dalla decisione di licenziare 190 dipendenti, e alla scadenza della deadline – il prossimo 31 gennaio – per iniziare ad inviare le lettere di licenziamento, idello stabilimento di Marcianise della multinazionale americanascelgono la strada quasi obbligata dello sciopero ad oltranza e delfuori ai cancelli del sito. Un modo per provare ad alzare ancora l’attenzione su una vertenza che si trascina da anni e che sembra senza sbocco, dopo che anche ieri al Ministero dello sviluppo economico laha risposto picche ai ripetuti solleciti della sottosegretaria Fausta Bergamotto e della Regione Campania affinchè accettasse un ulteriore mese di cassa ...

