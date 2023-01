Jabil | azienda Usa conferma al Ministero i licenziamenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) – Nessun arretramento della multinazionalesui 190decisi per lo stabilimento di Marcianise (Caserta). È quanto emerso dal tavolo tenuto aldello sviluppo economico alla presenza della sottosegretaria Fausta Bergamotto, dei rappresentanti sindacali mentre il country manager diItalia Clemente Cillo era in videoconferenza così come l’assessore regionale Antonio Marchiello e il dirigente regionale Caiazza. Dunque il confronto previsto dalla normativa suicollettivi, non fa registrare alcun passo in avanti neanche di fronte alla scadenza ormai imminente della cassa integrazione, che avverrà il prossimo 31 gennaio, data dalla quale lapotrà iniziare ad inviare le lettere di licenziamento ai ...