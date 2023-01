Iveco Bus fornirà 500 E-Way 100% elettrici azienda trasporti belga

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) –Bus, marchio diGroup ha firmato un accordo quadro con l’per ipubblici delle Fiandre De Lijn (controllata dal governo, ndr) per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani completamenteE-Way e ulteriori lotti fino a un totale di 500 mezzi. Gli autobus saranno utilizzati in diverse città delle Fiandre, con consegne a partire dal 2024 e potenzialmente per sei anni. Insieme costituiranno la maggiore flotta di autobusarticolati in esercizio diBus. L’autobus E-Way, con 800 unità già in esercizio che hanno percorso 42 milioni di chilometri, è rinomato per le sue caratteristiche tecniche e per i ridotti costi operativi. Disponibile in 4 diverse lunghezze, offre la scelta tra ricarica lenta ...