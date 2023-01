Iveco Bus fornirà 500 E - Way 100% elettrici azienda trasporti belga

TORINO -, marchio diGroup ha firmato un accordo quadro con l'azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre De Lijn (controllata dal governo, ndr) per la vendita di un primo lotto di 65 ...La società ha comunicato cheha firmato un accordo con l'azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre De Lijn per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani completamente elettrici ...

Iveco Group, nuova commessa nelle Fiandre per Iveco BUS SoldiOnline.it

Iveco Bus fornirà 500 autobus elettrici all'azienda belga Fiandre De Lijn TorinOggi.it

Iveco Bus, accordo quadro per fornire fino a 500 bus elettrici in Belgio Da Reuters Investing.com Italia

Iveco Group tra i migliori al FTSEMib SoldiOnline.it

Iveco, accordo per fornire 500 autobus elettrici al Belgio Lo Spiffero

TORINO (ITALPRESS) – Iveco Bus, marchio di Iveco Group ha firmato un accordo quadro con l’azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre De Lijn (controllata dal governo, ndr) per la vendita di un pri ...Un primo lotto di 65 autobus verrà consegnato all'azienda dei trasporti pubblici delle Fiandre. Il ruolo dello stabilimento piemontese di FPT Industrial. Consegne a partire dal 2024 ...