Istituto Alberti | la ‘settimana bianca’ degli studenti del Liceo Sportivo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel suggestivo scenario dell’Appennino abruzzese e precisamente nel valico di Passo Lanciano (CH) nel Parco nazionale della Majella, in questi giorni schiere disi stanno confrontando con l’esperienza, per alcuni nuova, della praticasport invernali, grazie ad un percorso promosso dalle rispettive istituzioni scolastiche. Tra i partecipanti figurano glideldell’di Istruzione secondaria “G.” di Benevento che soggiorneranno presso la località sciistica dal 20 al 27 gennaio. Il progetto si configura come un avviamento allo sci ed è stato fortemente voluto dalla Prof.ssa Maria Claudia Savoia sulla base una proposta di un’ organizzazione specializzata in settimane bianche scolastiche . Il ...