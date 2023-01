Isola dei Famosi | La Talpa e Temptation Island | le ultime novità

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel corso di una sua recente ospitata a Casa Pipol, Marco Salvati, autore di Avanti un altro e moltissimi altri programmi TV, ha parlato de Lasvelando se tornerà o meno in onda. Ma non solo, in quanto ha svelato anche altri retroscena su alcuni programmi del piccolo schermo, come il numero di puntate dell’deiin partenza dopo la fine del Grande Fratello Vip 7.dei, La: tutto quello che c’è da sapere “L’riparte ufficialmente dopo il GF Vip e al momento sono previste dieci puntate”, ha svelato Parpiglia. In merito a Lal’autore Marco Salvati ha svelato che, dietro il programma, è successo di tutto. Difatti, spiega che, quando Mediaset comprò i ...