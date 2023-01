(Di mercoledì 25 gennaio 2023) S.P.A.L. comunica di aver tesserato il centrocampistacon un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1990, di nazionalità greca, Fetfatzid?s è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Olympiakos, squadra con cui nell’ottobre 2009 ha anche esordito nella Souper Ligka Ellada, il massimo campionato ellenico. Con la squadra del Pireo ha disputato quattro stagioni consecutive, durante le quali ha messo insieme 55 presenze e 8 reti, conquistando tre campionati e due coppe nazionali ed esordendo sia in Champions League che in Europa League. Nel 2013/2014 si trasferisce al Genoa, chiudendo il suo primo anno in Serie A con 31 presenze e 2 gol, entrambi decisivi per le vittorie della formazione rossoblù contro Lazio e Roma. Dopo l’esperienza al ChievoVerona nella seconda parte della stagione 2014/2015, nell’estate seguente si trasferisce al club ...

Commenta per primo In Serie B la S. P. A. L. comunica di aver tesserato il centrocampistacon un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1990, di nazionalità greca,è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Olympiakos, squadra con cui nell'ottobre 2009 ha ...Si tratta del 32enne greco, oggi domiciliato all'Al - Sailiya in Qatar dopo aver collezionato esperienze anche in Arabia Saudita e in patria.

Ioannis Fetfatzidis è biancazzurro! SPAL

Fetfatzidis torna in Italia: è ufficialmente della Spal Goal Italia

La SPAL ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Giannis Fetfatzidis LoSpallino.com

CALCIOMERCATO - Kiwior, Ilic, Koeman, Fetfatzidis, Bednarek: le 5 ... Eurosport IT

QUI SPAL - Ufficiale l'ingaggio del centrocampista Fetfatzidis Tutto Cagliari

Continua il calciomercato per le squadre di Serie B, impegnate a rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione che promette scintille. Si rinforza l’Ascoli: è ...Il direttore tecnico della Spal, Fabio Lupo è ancora al lavoro per sistemare la rosa di Daniele De Rossi: pronti tre colpi in entrata ...