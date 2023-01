“Io appartengo a lei | sono a sua disposizione” | quando Messina Denaro scriveva a Provenzano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Colpaccio’ poco fa dell’agenzia di stampa AdnKronos che, in esclusiva, ha reso noto un’inedita corrispondenza di ‘pizzini’, fra il super latitante Matteo, e l’allora ‘Capo dei capi’ Bernardo. Si tratta di circa una decina di messaggi che, oltre a ricostruire l’atmosfera di quegli anni interni alla ‘cupola’, delineano anche la personalità del boss appena arrestato.: “In un mondo dove non c’è felicità, ioa lei” “Ioa lei, per come d’altronde è sempre stato, io ho sempre una via che è la vostra,nato in questo modo e morirò in questo modo, è una certezza ciò”. Improntati su un livello di grandissimo rispetto, e di “fratellanza“, scrive il boss di Castel ...

