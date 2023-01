Inter | ieri la dirigenza ad Appiano Gentile | colloquio con Inzaghi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Adconfronto tra lae SimoneIl giorno dopo la sconfittana con l’Empoli, in casaè andato in scena un confronto tra lae Simonein quel di, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “adc’era laschierata in assetto completo, normale dopo una delusione enorme come quella contro l’Empoli. Sia l’a.d. Beppe Marotta che il d.s. Piero Ausilio che il vicepresidente Javier Zanetti hanno assistito alla seduta di scarico per chi aveva giocato la sera prima almeno un tempo (Skriniar, in campo per 40 minuti appena, si è quindi ...

...miglior attacco alla pari dell'). È l'effetto del Sarriball che sta entrando sempre più negli automatismi di gioco, permettendo di sopperire al calo di rendimento del bomber numero 17 e che...L'artista, tifosissimo della Lazio, si era già esibito quest'anno prima di Lazio -e in altre ... cheinvece si è di nuovo confermata. Impossibile allora per Briga tirarsi indietro dai ...

Inter, troppo facile prendersela con Bellanova: errori e orrori di un giro di boa terrificante - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Empoli e la sconfitta identica per 0-1 del 2004: espulsione, gol dopo 28’ di un Tommaso Corriere della Sera

Le pagelle di Inter-Empoli 0-1 - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Inter, ieri 45 minuti per Correa e zero tiri in porta Alfredo Pedullà

Correa, ieri solo 45' con nessun tiro. Numeri impietosi per l'attaccante con la maglia dell'Inter TUTTO mercato WEB

Da una squadra romana all’altra, passando per il pareggio con il Lecce, per la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino, e per l’umiliazione in Supercoppa contro l’Inter, nella partita di ieri sera, ...La Gazzetta dello Sport scrive in modo abbastanza sicuro: l’Inter preferirebbe vendere Skriniar a gennaio. Non solo, il giornale prospetta una situazione complessa anche per l’estate. L’edizione odier ...