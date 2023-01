Inter | gelo con l’agente di Skriniar PSG già a gennaio? Da cosa dipende

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)tra l’di Milandopo le ultime dichiarazioni: il difensore va al PSG già a? I dettagli Come scrive la Gazzetta dello Sport, tra l’e il procuratore di Milanè calato il, mettendo di fatto fine all’avventura in nerazzurro del centrale slovacco, ormai diretto al PSG che deve solamente scegliere se prenderlo già ora o in estate. Da? Dalle scelte di Galtier, che vorrebbe una difesa rinforzata in vista della ripresa della Champions League. Ma la tentazione di prelevare il giocatore senza spendere neanche un euro si fa sempre più forte giorno dopo giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.