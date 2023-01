Inter-Fiorentina | programma e telecronisti Sportitalia Supercoppa Italiana Primavera 2023

Stanno per iniziare, calcio d'inizio alle 14:30, il big - match- Milan e Sampdoria -. Alle 18 si chiude il programma di oggi: in campo Chievo Verona e Juventus. Proprio le ...L'attaccante dellanon segna da novembre e ha collezionato più '4' che gol. Infine, al netto delle voci extra - campo di un imminente addio all', Milan Skriniar (29) guadagna in ...

Milenkovic non si muove. Il no della Fiorentina (e del giocatore) all’Inter è definitivo Fiorentina.it

Inter, tutto su Milenkovic per il post Skriniar: le vere cifre dell'operazione Calciomercato.com

No all’Inter: Milenkovic resta. Fiorentina e Ramadani chiudono la porta Viola News

Serie A, assegnazione tv e calendario fino alla 29ª giornata: ecco dove seguire il Milan Milan News

Momento difficile in casa Fiorentina, la squadra fatica a segnare e la dirigenza non pare pronta a porvi rimedio. I giorni oramai corrono veloci, manca una settimana alla fine del calciomercato e l'un ...Andrea Stramaccioni, tra le altre ex allenatore dell'Inter, ha commentato le vicende di casa Fiorentina: "Amrabat è stato il miglior centrocampista difensivo del Mondiale. Noto che nella Fiorentina ...