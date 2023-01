Inter | c' è il Nottingham Forest su Gagliardini | sondaggio per averlo subito

Sul fatto che Roberto Gagliardini lascerà l'ci sono ormai pochi dubbi, soprattutto alla luce delle sue dichiarazioni di malcontento dopo ...registrato infatti un concreto interesse del...... Juve, McKennie dice sì al Leeds Milan - Zaniolo: parla Massara Skriniar, l'agente conferma l'addio all', Gagliardini in uscita: c'è l'interesse delSamp, piace Nestorovski per ...

Inter, sondaggio del Nottingham Forest per Gagliardini Sky Sport

Gagliardini in uscita dall'Inter: offerta del Nottingham Forest Goal.com

Inter, Gagliardini al passo d’addio: sul centrocampista c’è il Nottingham Forest Ok Calciomercato

Gagliardini, il Nottingham spinge per averlo a gennaio. Inter a lavoro L'Interista

Inter, ceduto Radu all’Auxerre. Nottingham Forest interessato a Gagliardini fcinter1908

Se questo scenario interessa poco all'Inter, l'orecchio potrebbe invece tendersi nel caso in cui gli inglesi volessero mettere le mani su Gagliardini già ora, prima della fine della sessione invernale ...Il centrocampista nerazzurro, in scadenza a giugno, potrebbe lasciare già a gennaio la Serie A per trasferirsi in Premier League.