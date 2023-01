Insofferenza | ludibrio | eroismo Intendiamoci su Zelensky

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Odessa, dal nostro inviato. Ieri era piuttosto impressionante il dispiegamento di denigrazioni, scritte o disegnate, nei confronti di Volodymyr. Non certo una novità. Dall’inizio dell’interesse largo per l’Ucraina, cioè dall’invasione dell’Ucraina, si è compiuto uno scialo di ironia se non di sarcasmo nei confronti dell’attore, l’attorucolo, diventato davvero presidente di un così grande paese con un partito che portava e porta lo stesso nome della serie televisiva: Sluha Narodu, Servitore del Popolo. L’ironia è stata più sentita in Italia, il grande paese in cui, dopo una serie di predecessori già spettacolosi, è andato al potere un movimento ispirato alla parola d’ordine di andare a fare in culo, guidato da un attore comico i cui esponenti, così come la moltitudine dei seguaci, si è nominata dal suo stesso comico fondatore, grillina. L’avventura di un povero ...