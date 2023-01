Infortunio Palomino | i tempi di recupero del difensore dell’Atalanta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Brutte notizie per l’Atalanta: per ben 4 settimane sarà assente ilargentinoJosé LuisL’Atalanta dovrà fare a meno in difesa dell’argentino José Luis: uscito dopo 15 minuti di gioco contro la Juventus. Nelle ultime ore sono stati svolti ulteriori esami per verificare l’entità del suo, e il bilancio è questo. Come cita TMW, il numero 6 nerazzurro ha riscontrato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro. Talelo terrà lontano dal campo per ben 4 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questo l'esito degli esami – come comunicato dall'Atalanta – per José Luis Palomino, uscito durante il primo tempo della sfida contro la Juventus a causa di un infortunio. La prognosi va dalle tre ...