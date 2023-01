Influencer truffati | “Minacce | abusi e vessazioni psicologiche C’è un lato oscuro I soldi? Mai visti” | la denuncia di Sespo | Beatrice Cossu e Virginia Montemaggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lavori non pagati, pressioni e raggiri. Ecco cosa si nasconde dietro il mondo steldi creator (tiktoker, youtuber, streamer). O almeno questo è quello che hannoto alcuni di loro negli ultimi giorni. Il primo ad aprire il vaso di Pandora è stato Edoardo Esposito – in arte– che può contare su 2.12 milioni di iscritti su YouTube, 1.6 milioni di follower su Instagram e quasi 3 milioni su TikTok. In un video pubblicato su YouTube ad inizio gennaio 2023,ha rive: “Il 2022 è stato l’anno più difficile della mia vita. Ho vissuto così tanti problemi che non so neanche da dove iniziare. Sul web si sa tutto, o quasi. Ci sono tantissime cose che non vengono dette o rimangono all’”. Poi il 23enne è entrato nel dettaglio: “Ho vissuto un grave problema economico: ...