Incredibile Felipe Melo | si è allenato insieme al figlio alla Fluminense

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), ex centrocampista dell’Inter e della Juventus e oggi in forzasi èalDavid, ex centrocampista dell’Inter e della Juventus e oggi in forzasi èalDavid. David, infatti, è un 18enne sella selezione Under 20 ed è stato recentemente promosso in prima squadra. Queste le parole del papà sul proprio profilo Instagram: «Oggi io e David abbiamo vissuto un’esperienza unica, padre esul campo. Indimenticabile! Congratulazioni a mioper l’ennesimo traguardo ...

Melo, ex centrocampista dell'Inter e della Juventus e oggi in forza alla Fluminense si è allenato insieme al figlio DavidMelo, ex centrocampista dell'Inter e della Juventus e oggi in forza alla Fluminense si è allenato insieme al figlio David. David Melo, infatti, è un 18enne sella selezione Under 20 ed è stato ..Negli ultimi tempi questo gruppo sta dando una disponibilità, speriamo continui, ma ... "Abbiamo approfittato dei movimenti diAnderson per aprire spazi tra i difensori del Milan, ma ...

Incredibile Felipe Melo: oggi l'ex Juventus si è allenato assieme al figlio 18enne Tutto Juve

Lazio-Milan 4-0: poker biancoceleste, Sarri vola terzo Corriere dello Sport

Lazio-Milan, cronaca e tabellino del match • TAG24 Tag24

Lazio-Milan, pagelle, migliori e peggiori: uragano Zaccagni ... Goal.com

Sarri a Lazio Style Channel: «Partita incredibile, Felipe Anderson in panchina perchè...» Lazio News 24

Un compagno speciale in squadra per Felipe Melo. L'ex Fiorentina, Juventus e Inter tra le altre, oggi in forza al Fluminense, si è allenato per la prima volta con David Melo, figlio ...Tre giocatori della Lazio non hanno mai segnato al Milan. Ha dell'incredibile la statistica che riguarda Milinkovic, Felipe Anderson e Zaccagni nei match contro i rossoneri. Dal 2015 a oggi il serbo h ...