ha chiesto di sfruttare questo slancio politico per portare "l'accordo commerciale oltre il traguardo". Durante la discussione è stato affrontato anche l'attuale contesto geopolitico, in ......istruttoreClaise, titolare dell'indagine sul Qatargate, sono arrivati in procura a Milano per incontrare i vertici dell'ufficio e gli ufficiali della Guardia di Finanza. L'con ...

Incontro Michel-Lula: “Ora relazioni più strette tra Ue e Brasile” Globalist.it

Michel Houellebecq e l'incontro segreto con l'imam la Repubblica

Il Pentagono: "La Crimea è Ucraina, l'Ucraina ha tutto il diritto di riprenderla" - Il Patto di Tallinn: un gruppo di 9 Paesi europei promette tank all'Ucraina - Il Patto di Tallinn: un gruppo di 9 Paesi europei promette tank all'Ucraina RaiNews

Michel vola a Kiev e promette altre armi a Zelensky LA NOTIZIA

Sì all'invio dei Leopard dalla Germania e degli Abrams dagli Usa. Mosca: "Li distruggeremo" - Michel: "Grazie a Berlino sui tank, sosteniamo l'Ucraina" - Michel: "Grazie a Berlino sui tank, sosteniamo l'Ucraina" RaiNews

Il procuratore federale belga Frederic Van Leeuw e il giudice istruttore Michel Claise, titolare dell'indagine sul Qatargate, sono arrivati in procura a Milano per incontrare i vertici dell'ufficio e ...Sabato 28 gennaio alle ore 21:00, sul palco dell’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno, AmbriaJazz presenta due dei nomi più importanti della scena europea: Danilo Rea al piano e Michel Godard alla tuba ...