Incontri di Valore | Maurizio De Giovanni a Pompei Duecento alla presentazione del romanzo Caminito

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Grande successo per lo scrittoreDeaglidi, la kermesse ideata dal manager Nicola Ruocco, “con un pubblico – racconta il patron della manifestazione – letteralmente in visibilio per ladel nuovo”. Nell’Hotel Habita79 erano quasi 200 le persone che hanno assistito all’incontro con momenti di particolare suggestione ed intensità emotiva, soprattutto quando Ruocco e Dehanno letto alcuni passaggi del testo, accompagnati dchitarra del maestro Rosario Chiacchio. “E’ stata una gioia grandissima ospitareDesalotto della kermesse – afferma Ruocco –. Parliamo di emozioni uniche, con alcuni ...

Grande successo per lo scrittore Maurizio De Giovanni aglidi, la kermesse ideata dal manager Nicola Ruocco, 'con un pubblico - racconta il patron della manifestazione - letteralmente in visibilio per la presentazione del nuovo romanzo ......dell'ambiente e alle produzioni ecosostenibili dovrebbero diventare un ulteriore elemento di... Mercoledì sarò a Bruxelles per una serie diper sostenere le posizioni dell'Italia e delle ...

Incontri di Valore, Maurizio De Giovanni a Pompei. Duecento alla ... Il Denaro

Incontri sul Passaggio di Valore Confartigianato Vicenza

"Tutti i colori dello sport": al via la nuova stagione di incontri con gli ... AC Milan

Il grande valore di un giovane sindaco: 20esimo anniversario ... AbruzzoLive

Eventi, incontri e iniziative: Grugliasco onora il Giorno della Memoria TorinOggi.it

Niente 4 in pagella (o voti più bassi, ovviamente) perché non sono educativi. La proposta che accende il dibattito arriva dall'Alto Adige da Philipp Achammer, ...C’era grandissima attesa per il noto scrittore Maurizio De Giovanni alla kermesse “Gli Incontri di Valore” fondata dal manager Nicola Ruocco, e ieri la tanta attesa si ...