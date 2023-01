In giro per Minturno con seghetti | crick e chiavi alterate | beccati ladri di marmitte 

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari del N.O.RM. Sezione Radiomobile di Scauri dihanno deferito in stato di libertà due persone rispettivamente anni 57 e di anni 19, intercettati in Scauri dia bordo di autovettura sospetta in zona dove si sono consumati furti di marmitte e catalizzatori su autovetture e trovati in possesso opportunamente occultati, di attrezzi usi ...