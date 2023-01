In fiamme due pullman del trasporto scolastico | nessun ferito

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Duedel servizio didiretti verso le scuole superiori di Barga (Lucca), sono andati distrutti in un incendio questa mattina sulla strada provinciale di Loppia a Barga. Non si registra, riferisce l'Ansa, alcun. L'articolo .

Nessun danno a persone, mentre i due bus sono andati completamente distrutti. Le fiamme sono partite dal mezzo che precedeva. Ad un certo punto dal lato posteriore è cominciato a salire fumo e sono ...