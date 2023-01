In attesa delle nozze | la fidanzata del principe Hussein ha mostrato di essere a suo agio nel ruolo di futura regina

Leggi su amica

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Se il futuro della monarchia è nelle mani di Huseein e Rajwa i sudditi giordani non possono checontenti. Alla loro seconda uscita ufficiale di coppia, i due sembrano perfettamente a loronelche, un giorno, ricopriranno (foto: Corte Reale Hashemita) Fino all’annuncio del fidanzamento ufficiale con ilereditario, dato lo scorso agosto, di Rajwa Al-Saif non si sapeva nulla. Ma è bastato dire che lei, figlia di uno degli uomini più attivi nel mondocostruzioni in Arabia Saudita, sarebbe diventata la nuova Rania di Giordania, per puntare i riflettori su questa giovane elegante e dolcissima, inaspettatamente già a suonella parte dimoglie del sovrano del Paese mediorientale. ...