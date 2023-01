Impact Wrestling | Big Kon Konnor firma un contratto pluriennale!

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Secondo gli ultimi report, un altro ex WWE hato unpluriennale con. Si tratta di Big Kon, conosciuto in WWE come, ex membro degli Ascension. Il 42enne, che ha partecipato ad alcuni tapings nei mesi scorsi con una gettone, non appare in show televisivi da novembre ma ha preso parte alle ultime registrazioni tenutosi qualche giorno fa. Insieme al suo ex partner Viktor, detiene tutt’oggi il record del più longevo regno per quanto concerne gli NXT Tag-Team Championship con 364 giorni di regno tra il settembre 2013 ed il medesimo mese del 2014, prima del debutto nel main roster ed il successivo licenziamento senza mai davvero incidere in maniera importante sotto la vecchia gestione targata Vince McMahon.

I Briscoes erano considerati uno dei migliori tag team del 21º secolo, avendo vinto titoli in compagnie come la Njpw,, la Gcw e la Czw, in aggiunta ai loro 13 regni come campioni di ...I fratelli Briscoe erano considerati tra i migliori tag team del 21º secolo, avendo vinto titoli in compagnie come la NJPW,, la GCW e la CZW, in aggiunta ai loro 13 regni come ...

IMPACT Wrestling: spoiler puntate del 16 e del 23 febbraio The Shield Of Wrestling

IMPACT Wrestling: PPV femminile con STARDOM The Shield Of Wrestling

Frankie Kazarian firma un contratto con IMPACT Wrestling The Shield Of Wrestling

Hard To Kill 2023 - Risultati del PPV di IMPACT Wrestling The Shield Of Wrestling

Santino Marella svela una curiosità sul nome usato ad IMPACT The Shield Of Wrestling

No one has been able to challenge the dominance of WWE like WCW did when Ted Turner and Eric Bischoff collaborated to create Monday Nitro.Zack Heydorn of the Pro Wrestling Torch first reported that Kon inked a multi-year contract, and IMPACT subsequently confirmed the news, but the terms were not disclosed. Kon made his IMPACT debut on ...