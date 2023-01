(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Guardando le immagini di un filmato circolato sul web, in particolare su Telegram, anche iucraini impegnati alguerra contro i russi si concedono un momento di relax.nelle cade acqua di una “. ??????????? ??????? ??? ??????????? ?????? ????? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ???????? ??? ????????#RussianUkrainianWar #RussiaIsLosing #StandWithUkraine Front-linefor Ukrainian soldiers A soldier’s life in war is of decisive importance for victory pic.twitter.com/Vf7huL6oG2 — Sprotiv (@sprotiv) January 24, 2023 Nell’assurdosi vede una vasca mobile riservata ai. Sulla vasca, la scritta “relax hub”. È stata portata nel bosco grazie all’aiuto di un camion, in un punto ...

Studieremo grafici, mappe, dati per parlare di #cambiamenticlimatici presentando anche ildel SGL - Servizio Glaciologico Lombardo sullo scioglimento del ghiacciaio di Fellaria . ..."Dalla lettura dei verbali di sommarie informazioni e dalle visioni delleregistrazioni delle audizioni protette si legge nel provvedimento del Gip Francesca Grassani, che ha firmato l'...

Il video shock dal fronte ucraino: i soldati immersi nella “jacuzzi” militare TPI

Juan Carrito, shock per un video della sua agonia Info Media News

Video shock: sesso sul marciapiede nel centro di Brescia QuiBrescia.it

Foca attacca un bambino e una donna in Sudafrica: il VIDEO shock Dire

ESCLUSIVA/Video shock in Mozambico: militari SADC bruciano corpi dei nemici uccisi Africa Express

Immersi nelle cade acqua di una “jacuzzi” militare. Nell’assurdo video si vede una vasca mobile riservata ai soldati. Sulla vasca, la scritta “relax hub”. È stata portata nel bosco grazie all’aiuto di ...After the shock death of Tyre Nichols, Memphis community members want police body camera video of what happened during a fatal January traffic stop. However, despire previous promises to release the ...