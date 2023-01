Il tocco androgino lo rende sofisticato Anche nella stagione fredda

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Difficile batterlo sul campo dell’eleganza. Il tailleur bianco è uno dei completi più ricercati che ci siano: e sebbene ultimamente sia diventato molto gettonato per la cerimonia, offrendo un’alternativa al classico abito da sposa, si presta a essere indossato tutti i giorni, in chiave casual., e soprattutto, d’inverno: a discapito di qualsiasi falso mito. Leggi› Il look del giorno, con il classico tailleur gessato. E undi rosso, arlo ancora piùLeggi› Nuovi inizi: 5 segreti di stile per rinnovare il classico tailleur Il segreto è ...

e ricco di fascino, il look maschile è un'opzione in più per variare il guardaroba ... un paio di scarpe stringate di pelle magari comprate in un negozio di calzature da uomo è ilin ......guarda le foto Versione classica per il tuxedo donna Stileper lo smoking dalla vestibilità ampia. Dior propone una versione comoda per il completo giacca e pantaloni in velluto. Il...

Il look del giorno, un tailleur bianco dal tocco androgino: i trucchi di stile per portarlo d'inverno Io Donna

Tailleur bianco: 8 modelli must have nel 2023 Cosmopolitan

L’inverno è il momento giusto per osare un look maschile AMICA - La rivista moda donna

Milt Jackson, tocco magico Milt Jackson, tocco magico Il Manifesto

Pochi concetti e tante prospettive nss magazine

Sofisticato, unisex, sempre di classe. Il completo total white si afferma come il pezzo chiave del look androgino invernale. E si indossa sempre, non solo nelle grandi occasioni D ifficile batterlo su ...