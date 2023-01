(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Siil newpoi: chiusa la A4 nel. Il Tir in fiamme neldell' autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione ...

Sicontro il new jersey poi prende fuoco: chiusa la A4 nel tratto maledetto. Ilin fiamme nel tratto dell' autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste ...Mezzi di soccorso in azione nelle prime ore della mattinata di venerdì 20 gennaio nei pressi dello svincolo autostradale di Ancona Nord. Intorno alle ore 4.30, infatti, il conducente di un mezzo ...

Il Tir si schianta contro il new jersey e prende fuoco: chiuso il tratto maledetto della A4 ilgazzettino.it

Camion si schianta contro una barriera e si incendia: chiuso il tratto ... Fanpage.it

Perde il controllo alla guida: tir si schianta in autostrada Cronache Ancona

Incidente Cagli oggi, camion si schianta contro guard rail: morto ... Tag24

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un tir: camionista ... Fanpage.it

Si schianta contro il new jersey poi prende fuoco: chiusa la A4 nel tratto maledetto. Il Tir in fiamme nel tratto dell’autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in ...Ha vissuto due lunghissimi giorni di agonia all'ospedale «Ave Gratia Plena» di Piedimonte Matese. Poi il suo cuore ha smesso di battere. Antonio Carpentino è morto per le ...