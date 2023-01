Il “temuto” sciopero dei benzinai non è compatto neanche sulla durata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen –deitantoquanto inutile, come noi stessi sottolineavamo già ieri. Esattamente come inutile è il “provvedimento” del governo che lo ha scatenato (una “trasparenza” che suona tanto come mesto tentativo di deviare l’attenzione dal fatto che no, il prezzo della benzina è totalmente in balia del mercato perché si è scelto di “puntare” sulle bollette: benissimo, ma andare oltre con questa sceneggiata forse è un po’ troppo)., sono le stesse sigle deia non andare d’accordo Lodei, ovvero il più inutile degli ultimi anni (anche se è una dura lotta, ma concedeteci l’iperbole) non ètra coloro che lo promuovono: che infatti si dividono tra chi alla fine ...