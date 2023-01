Il tempo si stabilizza | temperature in calo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un’area di alta pressione si estende sull’Europa centrale, mentre sul Mediterraneo persiste una circolazione depressionaria che nella giornata di mercoledì porterà i suoi ultimi effetti sulla nostra regione. Da giovedì tendenza astabile ma con generaledellea causa di correnti nord-orientali più fredde richiamate dal minimo di pressione in approfondimento sulle regioni meridionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 25 gennaio 2023Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, nuvoloso altrove con locali piovaschi sulla pianura occidentale in rapido esaurimento. Tra pomeriggio e sera alternanza di annuvolamenti e schiarite su tutti i settori, senza ...