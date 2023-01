Il sondaggio che terrorizza Conte | la festa è finita? E FdI torna a salire

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Potrebbe essere già terminato lo stop nei sondaggi a Fratelli d'Italia, che ha risentito come la sua leader, la premier Giorgia Meloni, di una comprensibile battuta d'arresto nel consenso per la gestione del dossier carburante che ha portato allo sciopero dei benzinai. Insomma, la flessione potrebbe essere già alle spalle. L'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico che include rilevazioni realizzate nella settimana dal 15 al 21 gennaio da 5 istituti (TP, Swg, Emg, Tecné, Bidimedia) dimostra infatti che dopo una pausa di alcune settimane riprende a crescere, seppur di poco, Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni non riesce ancora a raggiungere il 30% e si ferma al 29,7%, ma l'inversione di tendenza rispetto a una settimana fa è evidente. Tra gli alleati si segnalano, invece, dei cali. La Lega va dall'8,9% all'8,7%, mentre Forza Italia perde un decimale e con il suo ...

