Il Simbolismo di Olga Barmazi | tra mitologia greca e respiro della natura

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il legame con il passato rappresenta l’approccio meditativo e riflessivo per tutta quella categoria di artisti che ritengono fondamentale attingere proprio agli insegnamenti degli avi e alla cultura più antica per avere una panoramica più chiara del presente; soprattutto perché osservare ciò che era importante o temuto tanti secoli permette di evidenziare un corso e ricorso sempre attuale se solo si avesse la lucidità e la capacità di approfondimento di osservarne i risvolti più nascosti. Ecco dunque che raccontare quei miti e leggende di altre epoche può aiutare l’uomo moderno a scoprire quante siano le similitudini tra i dubbi esistenziali di oggi e quelli espressi più poeticamente attraverso la narrazione mitologica. L’artista di cui vi racconterò oggi sceglie uno stile pittorico fortemente figurativo ed evocativo per ricordare all’osservatore quanto sia importante il legame con le ...