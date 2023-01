Il ruggito di Kvaratskhelia con la Roma vuole esserci | ecco come sta

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Kvichagiocare Napoli-, sfida valida per la 20sima giornata di Serie A. Il georgiano sta recuperando da una influenza. Il Napoli ieri è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno, tra gli altri calciatori c’era anche Kvicha. Il georgiano la scorsa settimana praticamente non si è allenato, a causa di un influenza che lo ha costretto a casa anche senza febbre. Oraè atteso per il recupero in vista della sfida con la. Il tecnico del Napoli ha dato due giorni di riposo alla squadra dopo la sfida con la Salernitana, ma ora è arrivato il momento di fare di nuovo sul serio. Domenica 29 gennaio 203 alle 20.45 si gioca Napoli-di Serie A e bisogna dare l’assalto ai tre ...