“Il regalo più bello” Cicogna in arrivo per la super vip | sarà mamma per la seconda volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La principessa Eugenia, nipote di Re Carlo III, è incinta del secondo figlio. Il royal babyil 13° in linea di successione al trono britannico. Nelle ore scorse l’annuncio di Buckingham Palace: “La famiglia è felicissima e August non vede l’ora di diventare un fratello maggiore”, si legge nella nota. Annunciando la notizia, Eugenie ha condiviso una foto di famiglia di suo figlio, August, che le bacia il pancione. “Siamo così entusiasti di condividere con tutti voi la notizia che quest’estate ciuna nuova aggiunta alla nostra famiglia”, ha scritto sul suo account Instagram. Riservatissima sulla sua vita privata, Eugenia non ama mostrarsi. Esempio è la bassa esposizione mediatica del figlio August la cui unica un’apparizione risale alle celebrazioni del giubileo di platino della regina. Leggi anche: “L’ultimo gesto per Harry”. Elisabetta ...