Il re del calciomercato | Quanti ritorni in @LegaProOfficial E c’è chi ha giocato con #DelPiero e segnat…

La sessione invernale dientra nel rush finale e si infiammano le trattative in vista della chiusura , prevista in Italia per le ore 2031 gennaio . Con sei giorni ancora disposizione i club restano pronti a ...Si trattamediano inglese Ronaldo Vieira , 24enne che i blucerchiati sarebbero anche disposti a cedere ma solo a titolo definitivo.

Calciomercato, news e trattative del 24 gennaio Sky Sport

Calciomercato Milan – Tanti club su Adli: ecco la scelta del giocatore Pianeta Milan

L'uragano plusvalenze sulla Juve, il caso Zaniolo, tanto mercato e non solo: LIVE dalle 18.30, ospite Cobolli Gigli Calciomercato.com

Calciomercato, tutte le news e le trattative del 24 gennaio CalcioMercato.it

Roma, in arrivo l'offerta del Leverkusen per Shomurodov Calciomercato.com

Dopo le ultime sconfitte cocenti, arrivano critiche dalla stampa molto feroci per Maldini, Massara e per le decisioni sul mercato ...La Lazio ha deciso di spostare alcuni dei suoi calciatori in prestito. Cambiano squadra per trovare più spazio, o per cercare una cessione definitiva.